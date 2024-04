Napoli, Natan è pronto all’addio? Ci sarebbe già una cifra

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro di Natan potrebbe allontanarlo da Napoli dopo la sua prima stagione con la squadra azzurra. Le prestazioni del difensore, infatti, sono state molto deludenti e questo potrebbe spingere la società a cederlo per lasciare spazio ad altri talenti promettenti e risollevare le sorti della squadra.

La Gazzetta individua anche una cifra che potrebbe spingere la società a cedere il difensore brasiliano, che era stato acquistato per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Kim-Min Jae.

La cifra per l’addio

“Anche il futuro di Natan è in discussione. Basti pensare che Juan Jesus, nonostante l’età e il contratto in scadenza, gli è sempre stato preferito nell’ultimo periodo. È stato prelevato per 10 milioni dal Bragantino, vuol dire che basta un’offerta superiore ai 6 per permettere alla società di realizzare una plusvalenza” si legge sul noto quotidiano sportivo.