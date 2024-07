Napoli, Natan ha convinto Conte: niente Hermoso?

Natan potrebbe rimanere a Napoli, tanto che Antonio Conte sarebbe convinto di poter lanciare come leader della difesa partenopea il giovane brasiliano. Ad uscire potrebbe essere il solo Leo Ostigard

Il Napoli sembra convintissimo da Natan e così anche Antonio Conte. La scorsa stagione, la prima in Europa e con il Napoli, non è stata propriamente esaltante. Qualche sprazzo di talento, in mezzo a tanti, troppi errori. Il giovane calciatore brasiliano, ex Red Bull Bragantino, continua ad essere un oggetto misterioso ma ha convinto l’allenatore leccese.

Antonio Conte, infatti, sarebbe convinto di poter trasformare il giovane in un difensore forte stile Kalidou Koulibaly e Kim Min Jae. Qualcuno su cui plasmare la difesa del futuro o, almeno, provarci. L’obiettivo minimo è renderlo qualcuno di più affidabile, che possa almeno fare da titolare inamovibile.

Niente Hermoso?

Come confermato da Gianluca Giufini, di Radio Marte, la stagione dei partenopei ha inizio in un buon modo. Ecco cosa ha detto, rimarcando anche la possibilità che in difesa si resti così: “Fuori dal campo, promosso a pieni voti De Laurentiis, per i suoi silenzi. Rimandato lo spagnolo Rafa Marin: l’ex Real Madrid ha ancora qualche problema in fase difensiva, non si è calato alla perfezione negli schemi che sono stati provati nella prima parte del ritiro. Sotto esame, sicuramente, Lindstrom e Ostigard, che potrebbero partire. Clamorosamente pare che Natan sia il difensore dell’anno scorso che più sia piaciuto ad Antonio Conte, che vuole dargli fiducia: potrebbe restare. Cedendo il solo Leo Ostigard, il Napoli potrebbe non prendere più nessuno nel reparto arretrato”