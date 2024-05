Napoli, Natan nel mirino di due club. Il Bologna su Meret

Il Napoli dovrà ricostruire la squadra per la prossima stagione puntando su una rosa giovane e determinata, dopo una stagione deludente che ha fatto arrabbiare i vertici e i tifosi. Tra i giocatori che non hanno soddisfatto le aspettative c’è Natan, difensore brasiliano. Proveniente dal Bragantino, ha dovuto affrontare enormi pressioni e difficoltà, essendo inizialmente l’erede di Kim. Purtroppo, la sua stagione è stata un fallimento.

Due club su di lui

La carriera di Natan potrebbe continuare in Italia, ma non al Napoli. Il club azzurro sta considerando di mandarlo in prestito, con Monza e Hellas Verona interessati al giocatore, come riportato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli.

Oltre a Natan, ci sono altri aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Alex Meret potrebbe trasferirsi al Bologna, qualora Skorupski lasciasse il club. Inoltre, il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto del centrocampista Michael Folorunsho.