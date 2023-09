Napoli, Natan non ancora pronto e l’incubo dell’infortunio del passato. Il dott. Castellacci: “Senza rottura, 2/3 mesi per tornare in campo”

Arrivato a Napoli con grandi aspettative, Natan, ad oggi, non ha ancora disputato un minuto di gioco con la squadra. Il nuovo difensore azzurro sta ancora lavorando e, prima di vederlo in campo dal primo minuto, bisognerà ancora aspettare qualche settimana, se non mesi e l’allenatore Rudi Garcia ha fatto presente la situazione, oltre che ai tifosi nell’intervista, anche al presidente Aurelio De Laurentiis, il quale si è fidato ciecamente dell’intuito dello scout Micheli-Mantovani.

Il motivo del mancato impiego del ragazzo è infatti più ‘grave’ del previsto. Natan, infatti, non deve solo ambientarsi e cambiare completamente il suo stile di vita, ma anche recuperare pienamente dal grave infortunio subito in passato. Si tratta dei cambiamenti e recuperi che difficilmente riescono ad attuarsi in pochi mesi. Bisognerà capire, ora, quando Garcia riterrà Natan pronto per il Napoli, e non è detto che, prima di diventare titolare, ci vogliano diversi mesi.

Sull’infortunio rimediato in passato da Natan si è espresso, nei limiti del possibile, anche l’ex medico della Nazionale italiana, Enrico Castellacci: “Lui non è stato operato. Senza conoscere la situazione, posso dire che se non c’è stata una rottura cominciamo anche ad essere nei tempi del rientro. Perché senza una rottura due/tre mesi ci vogliono per tornare in campo. Noi parliamo senza conoscere bene la situazione, da chirurgo ortopedico non me la sento di sbilanciarmi”.

Il giocatore, quindi, prima di essere schierato, deve prima riacquistare fiducia sul rettangolo verde, ritornare in forma e macinare chilometri. Per il momento, comunque, l’allenatore Rudi Garcia ritiene Natan la quarta scelta, ovvero dopo Rrahmani, Juan Jesus ed Ostigard.