Napoli, Natan nuovo idolo del Betis Siviglia: è stato tra i migliori in campo nell’ultima partita

Al Betis Siviglia è scoppiata la Natan mania. Proprio l’ex calciatore del Napoli è diventato l’idolo della nuova tifoseria. Le sue prestazioni con la maglia del club spagnolo, fino a questo momento, sono state sopra la media e se si dovesse riconfermare il club sarebbe già pronto ad intavolare trattative con la SSC Napoli per il riscatto del calciatore.

Attualmente, infatti, Natan è arrivato in prestito per circa un milione di euro con riscatto fissato a 10 milioni di euro. Proprio nell’ultima partita, Natan è risultato tra migliori in campo, con la porta del Betis Siviglia rimasta inviolata e con i tre punti portati a casa grazie ad un secco 2-0.

NATAN NUOVO IDOLO DELLA TIFOSERIA DEL BETIS SIVIGLIA: L’EX DIFENSORE DEL NAPOLI (ATTUALMENTE IN PRESTITO ONEROSO CON DIRITTO DI RISCATTO), E’ STATO TRA I MIGLIORI IN CAMPO NELL’ULTIMA PARTITA VINTA PER 2 A 0.

L’ex Bragantino è stato tra i migliori in campo, non solo nel difendere la porta ma anche nell’impostazione. Natan, infatti, ha ottenuto numeri importanti sia nei contrasti vinti che nei passaggi riusciti. La tifoseria spagnola è entusiasta dell’acquisto che a Napoli non è riuscito a mettersi in mostra.