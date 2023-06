Napoli, Ndombele è già andato via: non sarà riscattato ma ha fatto una rivelazione a due compagni di squadra

Aurelio De Laurentiis sta pian piano costruendo il Napoli del futuro. In attesa di annunciare il nuovo allenatore, il presidente partenopeo è già al lavoro per il prossimo mercato estivo. Oltre ai calciatori da acquistare, sarà importante scegliere con cura chi riscattare, e tra questi non figura il centrocampista Ndombele.

Il giocatore è infatti ritornato in Francia per godersi le vacanze dopo gli sforzi per la conquista dello Scudetto ma, il suo futuro è già deciso. Il centrocampista, infatti, ha voglia di rilanciarsi in Premier League, al Tottenhan, e provare a strappare un posto da titolare per la prossima stagione.

Ha già salutato i suoi compagni di squadra, Anguissa e Osimhen in particolare, ai quali ha rivelato di essersi trovato a proprio agio nella squadra e nella città. Il Napoli, però, non ha intenzione di spendere 30 milioni di euro per riscattarlo. Le sue prestazioni, infatti, non sono state eccezionali e non sembrano aver convinto la dirigenza azzurra.