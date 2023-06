Napoli, Ndombele ha chiesto di non essere riscattato: vuole rilanciarsi al Tottenham

Dopo la festa Scudetto contro la Sampdoria, in casa Napoli è tempo di valutazioni. Il Presidente Aurelio De Laurentiis vuole in squadra solo calciatori motivati e per questo motivi saranno ceduti tutti coloro che non hanno più niente da trasmettere alla maglia azzurra.

Uno dei calciatori che dirà addio nei prossimi giorni è Tanguy Ndombele. Come riportato dal portale francese Footmercato, il centrocampista azzurro ha rivelato alla proprietà partenopea il suo desiderio di ritornare alla base, al Tottenham, e rilanciarsi nel massimo campionato inglese, la Premier League.

Il Napoli ha la possibilità di riscattare il calciatore a 30 milioni di euro. A questo punto, quindi, non ci sarà alcuna trattativa con il Tottenham e il centrocampista non sarà più un calciatore partenopeo a partire dal primo luglio 2023.

La decisione di Ndonbele sarà forse scaturita anche dal futuro di Luciano Spalletti. Con l’addio del mister, infatti, il centrocampista ha perso un punto di riferimento. Nonostante non sia stato titolare, sono ben quaranta le presenze del giocatore quest’anno.