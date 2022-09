Napoli, Ndombele non integrato nel gruppo e Lozano ok

Una sola brutta notizia per Spalletti: Ndombele pare non essersi integrato ma Lozano recupera

Nel corso di Lazio-Napoli, Hirving Lozano ha preoccupato un po’ tutti a causa di un infortunio dopo un violento scontro nel gioco. Tuttavia, pare non abbia nulla di grave per questo tornerà presto ad allenarsi. Una sola brutta notizia arriva da Ndombele, il quale sembrerebbe non essersi integrato nel gruppo.

Le condizioni di salute di Lozano

Nonostante il violento scontro, pare che Lozano non abbia riportato infortuni gravi. A farlo sapere è stata la stessa società azzurra tramite un comunicato: “La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirving Lozano al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra”.

Ndombele non integrato?

Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto, non solo per i tre punti ma perché la squadra ha dimostrato di avere personalità e coraggio.

L’unica nota dolente è quella legata a Ndombele, il quale sembrerebbe non essersi totalmente integrato nel gruppo. Il centrocampista è entrato quasi a fine gara, ma l’impatto non è stato positivo. Ha bruciato diverse occasioni regalando agli avversari grandi opportunità. Molto probabilmente il giocatore non ha ancora trovato il suo spazio.