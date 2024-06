Napoli, Ndombele svincolato a 27 anni

A 27 anni, Tanguy Ndombele ha lasciato il Tottenham. Acquistato nel 2019 per 62 milioni di euro, il centrocampista francese non è mai riuscito a soddisfare le aspettative nella Premier League. Dopo vari prestiti, il club inglese ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Ndombele è ora libero, avendo concluso il contratto senza rinnovo. Questo significa che può firmare con qualsiasi squadra a parametro zero.

Ndombele ha contribuito alla vittoria dello scudetto del Napoli

Nella stagione appena conclusa, Ndombele ha giocato per il Galatasaray, totalizzando 19 presenze in campionato, ma la sua esperienza in Turchia non è stata particolarmente brillante. Prima di allora, ha trascorso un anno al Napoli, contribuendo alla vittoria dello scudetto con 30 presenze in campionato e un gol segnato contro il Torino. In quella stagione, è stato una delle principali alternative a centrocampo, insieme a Elmas.

Ndombele aveva mostrato il suo talento al Lione, dove ha avuto due stagioni eccellenti dal 2017 al 2019, che gli valsero la chiamata degli Spurs. Tuttavia, da allora, non è mai riuscito a ritrovare lo stesso livello di prestazioni. Conclusi i tre prestiti a Lione, Napoli e Galatasaray, Ndombele si trova ora libero sul mercato, in cerca di una nuova opportunità per rilanciare la sua carriera.