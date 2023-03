Napoli, Ndombele tornerà al Tottenham: la strategia di Giuntoli e la volontà del calciatore

Al termine della stagione, la SSC Napoli deve decidere cosa fare di un suo centrocampista: Tanguy Ndombele. Il giocatore è attualmente in prestito e il diritto di riscatto, fissato a circa 28 milioni di euro, non rappresenta un’opzione praticabile da parte della dirigenza partenopea.

Al termine della stagione, quindi, Ndombele tornerà momentaneamente al Tottenham. L’intenzione del Napoli è iniziare una nuova trattativa con il club inglese per riportare in azzurro il giocatore per un altro anno, questa volta con un riscatto inferiore fissato a 20 milioni di euro e condivisione dell’ingaggio.

Il Napoli, infatti, punta sul giocatore ma non è ancora pienamente convinto. È però sicuro che potrà migliorare con il passare dei mesi. Le sue prestazioni, infatti, sono sempre in crescendo. Da parte del calciatore è arrivato l’ok alla permanenza in azzurro. Nonostante sia difficile conquistare il posto da titolare, con Spalletti sta dimostrando di essere un giocatore ad alto livello.