Napoli-Ndour, c’è l’apertura del centrocampista: resta da convincere la Fiorentina

Il Napoli continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Cher Ndour. Il giovane talento della Fiorentina piace molto alla dirigenza azzurra, che da tempo monitora la sua crescita e ne apprezza le qualità tecniche e fisiche. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore avrebbe già dato una disponibilità di massima a un eventuale trasferimento in maglia azzurra

Ndour può salutare Firenze

L’apertura del giocatore rappresenta certamente un passo importante, ma non basta per chiudere l’operazione. Il vero ostacolo resta infatti la posizione della Fiorentina, che considera Ndour uno degli elementi più interessanti della propria rosa e non ha alcuna intenzione di privarsene a condizioni favorevoli per gli acquirenti.

Il club viola valuta il centrocampista almeno 30 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata dal Napoli, che continua comunque a studiare possibili soluzioni per avvicinarsi alle richieste della società toscana. Le parti sono ancora distanti, ma i contatti proseguono e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Trattativa difficile, ma il Napoli ci proverà

Ndour, classe 2004, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Dopo le esperienze all’estero e la crescita maturata negli ultimi anni, il suo profilo si sposa perfettamente con la linea del Napoli, sempre più orientata a investire su giovani di talento e con ampi margini di miglioramento.