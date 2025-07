Napoli, Ndoye può saltare: ecco il piano B

Dan Ndoye potrebbe saltare e il Napoli si ritroverebbe a dover prendere qualcuno al suo posto. Il calciatore prescelto per l’arrivo in azzurro potrebbe essere Antonio Nusa del Red Bull Lipsia

Trattativa che non decolla

L’ultima idea dei partenopei per arrivare a Dan Ndoye è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a circa 26 milioni di euro a determinate condizioni. Una possibilità che non sembra essere gradita al Bologna e che potrebbe mandare totalmente in alto mare ogni trattativa.

Il calciatore avrebbe dato il consenso al trasferimento, come quello al Nottingham Forest, ma sembra che questa trattativa potrebbe saltare. A quel punto il Napoli potrebbe buttarsi su Antonio Nusa, che a livello di prezzo potrebbe restare su cifre simili anche se forse un pelino più abbordabili.

Trattativa da impostare

Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, Antonio Nusa potrebbe arrivare alle condizioni dei partenopei. Il Lipsia lo pagò 21 milioni di euro e la richiesta attuale sarebbe sui 30/35 milioni. Il Napoli sarebbe intenzionato a tentare un approccio per un prestito, anche per dilazionare eventuali pagamenti al prossimo anno, e magari inserire una clausola sull’obbligo di riscatto. D’altro canto, il Lipsia non sembra intenzionato a cedere a cuor leggero e potrebbe inserire un’eventuale clausola sulla futura rivendita.