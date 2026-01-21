Napoli, nel mirino una vecchia conoscenza di serie A

Nel mercato di Gennaio, il mirino del Napoli è caduto su una vecchia conoscenza. Dan Ndoye, ex attaccante del Bologna, potrebbe essere coinvolto nelle trattative che il Nottingham Forest sta facendo per Lucca.

Ecco, quanto pubblicato stamattina dal giornale “Il Mattino”: “Manna attende la chiamata del Nottingham Forest che potrebbe già presentare una proposta con l’indicazione del riscatto in estate, più o meno attorno ai 32 milioni.

Il Napoli non può far mercato se non vende. E quello che incassa potrà spendere. Quindi se dà via Lucca in prestito, evidentemente non potrà che fare un’operazione in prestito.Per questo, occhio a qualche scambio: proprio con il club di Premier.

Sean Dyche, il manager del Nottingham, potrebbe dare il via libera per l’addio di Dan Ndoye: come per Lucca, pochi mesi per dare un giudizio negativo.

Ndoye è strato strappato proprio al Napoli, con quei 42 milioni versati al Bologna. Ma adesso, potrebbe essere più semplice, visto il suo rendimento. Il Nottingham vorrebbe inserire nell’affare pure Olivera. Ma non è per nulla semplice far combaciare i vari pezzi del puzzle.”