Napoli, Ndoye vicino a saltare: si riapre un’altra trattativa

Il trasferimento di Dan Ndoye a Napoli sarebbe vicinissimo a saltare. La notizia delle ultime ore è che un ex pallino della dirigenza sarebbe pronto a trasferirsi a Napoli nei prossimi giorni. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna avevano già provato a gennaio a prenderlo

Fuga da Lille

È ufficialmente iniziato un correr via generale da Lille in ottica calciomercato. Non per problemi effettivi, ma perché la squadra francese ha ottimi prospetti tra le proprie fila. Dopo Jonathan David, passato alla Juventus da svincolato, ora sembrerebbe ci sia pronto qualche altro addio.

Il prossimo potrebbe essere Haraldsson, per cui la Roma ha chiesto informazioni qualche settimana fa. Freddina la pista, ma sembra possa scaldarsi in qualsiasi momento. Il trasferimento più importante, però, potrebbe essere quello di un calciatore già sondato dal Napoli a gennaio e che ora potrebbe arrivare sul serio.

Il Napoli torna su un vecchio obiettivo?

Ndoye sembra quasi essere saltato, per via delle richieste troppo esose del Bologna, e il Napoli vorrebbe un altro esterno destro. Il profilo preferito sarebbe quello di Edon Zhegrova, proveniente proprio dal Lille. Il calciatore kosovaro potrebbe venir via da Lille per un prezzo irrisorio, considerato che è in scadenza di contratto nel 2026 e che i francesi sembrano non essere nel suo futuro.

Il problema è uno solo: vale la pena puntare su un giocatore stato fermo per così tanto tempo, nell’ultima stagione? La cronistoria infortuni del calciatore kosovaro parla chiaro: nella stagione 2024/2025 ha saltato ben 32 partite per infortuni vari agli adduttori. Prima di questa stagione non sembrava essere così frequente agli infortuni, ma il pericolo è che il Napoli possa trovarsi un giocatore da infermeria. C’è da dire, però, che quando in forma Zhegrova è un ottimo profilo, che potrebbe far fare il salto di qualità ai partenopei.