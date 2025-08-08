Napoli, negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare anche un terzo portiere di esperienza?

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi mirati per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore salentino, sin dal suo arrivo, ha espresso chiaramente la volontà di avere una squadra numericamente folta e pronta ad affrontare le tre competizioni stagionali senza cali di rendimento. Ci sarebbe anche l’inserimento di un portiere di grande esperienza nel ruolo di terzo estremo difensore. In quest’ottica, starebbe prendendo piede il nome di Rui Patricio, ex Roma e con un curriculum di alto livello sia in campo nazionale che internazionale.

L’idea della dirigenza azzurra sarebbe quella di cedere in prestito i giovani portieri attualmente in organico, per garantire loro minuti e crescita, sostituendoli con un profilo affidabile, capace di portare in dote personalità, leadership e conoscenza del campionato di Serie A.

Rui Patricio, 36 anni, attualmente svincolato dopo l’esperienza nella Capitale, rappresenterebbe un’opportunità interessante: costo contenuto, ampie garanzie tecniche e un bagaglio di esperienza maturato tra Premier League, Liga portoghese, campionati internazionali e con la Nazionale del Portogallo, con cui ha vinto l’Europeo del 2016.

La trattativa non è ancora avviata, ma il profilo piace a Conte e alla dirigenza. Un innesto del genere potrebbe garantire serenità e affidabilità al reparto, oltre a favorire la crescita dei più giovani, che potrebbero maturare lontano da Napoli. Con il mercato ancora aperto e diverse caselle da riempire, non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare sviluppi concreti su questo fronte. Intanto, il nome di Rui Patricio entra ufficialmente nella lista delle possibili operazioni last minute degli azzurri.