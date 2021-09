Napoli, nel 2019 Haaland è stato vicino agli azzurri: i dettagli

Oggi è difficilissimo immaginare Erving Haaland come centravanti del Napoli. Eppure nel 2019, l’idea non era così utopica come sembra ora. Come riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport infatti, prima di acquistare Victor Osimhen il club di De Laurentiis aveva provato a prelevare dal Borussia Dortmund proprio lo straordinario talento norvegese.

Dell’affare poi, come tutti sanno, non se ne fece nulla. A bloccare la dirigenza partenopea furono gli alti costi dell’eventuale operazione, con l’ingaggio dell’attaccante impossibile da sostenere per le casse del club campano.

Alla luce dei fatti, Victor Osimhen è stato una seconda scelta per il Napoli. L’esborso è stato ovviamente importantissimo, ma a fare la differenza con Haaland è l’ingaggio percepito dal calciatore nigeriano. Intanto comunque il 22enne centravanti nigeriano sta conquistando tutto l’ambiente napoletano a suon di gol e ottime prestazioni.

L’anno scorso, al suo primo anno di A con la maglia del Napoli, nonostante i numerosi infortuni Victor Osimhen riuscì a mettere a segno 10 gol, tutti in campionato. Quest’anno, in appena 6 apparizioni stagionali (di cui una composta da una manciata di minuti con il Venezia), l’attaccante azzurro è già a quota 6 marcature.

Un bottino di tutto rispetto, che proietta il numero 9 del Napoli ad una prolificità strepitosa. Ora sta a Luciano Spalletti incanalare tutto il talento grezzo del nigeriano per rendere Osimhen un diamante brillante.