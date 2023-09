Napoli, nel 2024 un botto da 60 milioni di euro per sostituire Victor Osimhen

In casa Napoli si pensa ai rinnovi contrattuali dei calciatori presenti. Nonostante i contatti tra il procuratore di Victor Osimhen ed Aurelio De Laurentiis vanno avanti e con la convinzione che l’accordo, alla fine, si troverà, gli azzurri pensando già al possibile successore in vista della prossima estate.

I maggiori club europei ed arabi, infatti, stanno solo aspettando che il Napoli fissi la clausola rescissoria dell’attaccante (circa 150 milioni di €, ndr), per acquistare il nigeriano. E, il Napoli, a quel punto non vuole farsi trovare impreparato come successo con il coreano Kim.

Per questo motivo l’obiettivo è reinvestire parte della somma, circa 60 milioni di euro, per acquistare Jonathan David, attuale attaccante del Lille corteggiato non solo dalla proprietà azzurra ma anche da Milan, Inter e Juventus. Proprio Cristiano Giuntoli, infatti, ritiene il canadese un attaccante che può seguire le orme di Osimhen.

Il 2024 del Napoli, quindi, potrebbe vedere l’arrivo di un grande giocatore. Se confermato, David diventerebbe l’acquisto più costoso (considerando solo il cash) della storia della SSC Napoli. Victor Osimhen, infatti, ha visto il suo prezzo aumentare per via dell’inclusione di alcuni calciatori nella trattativa.