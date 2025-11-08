Napoli, nel 2026 si potrebbe rinforzare ulteriormente la difesa

Il Napoli potrebbe rinforzare ulteriormente la difesa il prossimo anno. Lo scorso mercato estivo è arrivato Beukema, un top player che sta facendo ora fatica. Gli occhi degli scout sono rivolti a diversi profili, con alcuni nomi che sono finiti nella lunga lista di Manna. Tra questi vi sarebbe anche Antonio Silva del Benfica, il quale, nelle ultime settimane, è finito anche nel mirino della Juventus.

NEL MIRINO ANTONIO SILVA DEL BENFICA, HA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 88 MILIONI DI EURO.

Tra i nomi che stuzzicano il club azzurro c’è anche Antonio Silva del Benfica. Il profilo di Silva piace anche al Napoli e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Buongiorno soprattutto in vista dei numerosi impegni e dei continui infortuni.

Silva ha appena 22 anni ed è già una promessa del calcio. Non a caso il Ct del Portogallo, lo ha voluto in nazionale e lo ha fatto debuttare ai mondiali ad un’età giovane. Il classe 2003, però, è legato ai portoghesi da una clausola da 88 milioni di euro e non è ancora chiaro se De Laurentiis sia disposto al pagamento. L’obiettivo è scendere di prezzo e andare su cifre più consone.