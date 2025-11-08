sabato, Novembre 8, 2025
Napoli, nel 2026 si potrebbe rinforzare ulteriormente la difesa

Moreno Zannone
De Laurentiis, Presidente del Napoli
Il Napoli potrebbe rinforzare ulteriormente la difesa il prossimo anno. Lo scorso mercato estivo è arrivato Beukema, un top player che sta facendo ora fatica. Gli occhi degli scout sono rivolti a diversi profili, con alcuni nomi che sono finiti nella lunga lista di Manna. Tra questi vi sarebbe anche Antonio Silva del Benfica, il quale, nelle ultime settimane, è finito anche nel mirino della Juventus.

NEL MIRINO ANTONIO SILVA DEL BENFICA, HA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 88 MILIONI DI EURO.

Tra i nomi che stuzzicano il club azzurro c’è anche Antonio Silva del Benfica. Il profilo di Silva piace anche al Napoli e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Buongiorno soprattutto in vista dei numerosi impegni e dei continui infortuni.

Silva ha appena 22 anni ed è già una promessa del calcio. Non a caso il Ct del Portogallo, lo ha voluto in nazionale e lo ha fatto debuttare ai mondiali ad un’età giovane. Il classe 2003, però, è legato ai portoghesi da una clausola da 88 milioni di euro e non è ancora chiaro se De Laurentiis sia disposto al pagamento. L’obiettivo è scendere di prezzo e andare su cifre più consone.

