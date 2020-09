Napoli, nel mirino Chiesa e Veretout: uno rifiuta, l’altro ha già accettato il trasferimento

In casa Napoli si pensa al calciomercato. Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Gennaro Gattuso di migliorare la posizione in campionato della passata stagione e riuscire a portare la squadra nella massima competizione europa, la Champions League.

Per riuscire a centrare questo obiettivo, il mister ha chiesto al presidente qualche rinforzo, con ADL che subito ha ufficializzato l’acquisto del calciatore più costoso di sempre della storia azzurra: Victor Osimhen.

Ora, la dirigenza partenopea sarebbe in trattativa con due calciatori, un attaccante e un centrocampista.

L’attaccante nel mirino della società sarebbe Federico Chiesa della Fiorentina. Con la società Viola il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già intrapreso una trattativa. Il prezzo del giocatore, negli ultimi mesi, ha subito un forte calo e si attesta tra i 45 e i 55 milioni di euro. Saputo dell’interessamento del Napoli, però, Federico Chiesa avrebbe interrotto la trattativa. Il giocatore, infatti, non gradirebbe più di tanto la piazza azzurra e preferirebbe trasferirsi in una squadra di prima fascia come Juventus o Inter.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il nome nel mirino è Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, al contrario di Chiesa, avrebbe già dato il suo consenso a trasferirsi in Campania, accettando la proposta partenopea. Resta, quindi, da convincere la Roma con un’offerta da poco meno di 30 milioni di euro. A chiedere Veretout sarebbe stato proprio Gennaro Gattuso. Al mister, infatti, piace il centrocampista giallorosso già dai tempi del Milan e lo ritiene un calciatore in grado di fare la differenza in mezzo al campo.