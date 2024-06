Napoli, nel mirino l’attaccante rivelazione della Serie A per il dopo Osimhen: servono 45-50 milioni di euro

La dirigenza della SSC Napoli, per la prossima stagione, ha messo nel mirino un attaccante della Serie A: Joshua Zirkzee. L’attaccante ex Bayern Monaco è ora al Bologna e rappresenta la vera rivelazione del massimo campionato italiano.

Aurelio De Laurentiis è rimasto impressionato dalla qualità del calciatore olandese e lo vorrebbe in azzurro come eventuale sostituto di Victor Osimhen. Per acquistarlo, però, sarà necessario mettere sul piatto un’offerta importante che potrebbe aggirarsi tra i 45 e i 50 milioni di euro.

“A MONACO SONO DIVENTATO ADULTO MA MI HA FORMATO IL CALCIO IN STRADA”

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “A Monaco sono diventato adulto ma diciamo che mi ha formato il calcio in strada: perché è un duello sempre, combatti per te stesso, se cadi sull’asfalto ti fai molto male e allora ti alleni a stare in piedi, perché ti senti libero di giocare”.

“Una scuola di vita, di calcio, in cui ogni giorno devi migliorarti. Io non tornavo mai a casa, come tanti bambini. E mamma Doris si arrabbiava di brutto. Quante sgridate ho preso”.