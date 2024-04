Napoli, nel mirino Nicolò Zaniolo: Spalletti gli ha consigliato di tornare in Italia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sta prendendo in considerazione Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. Un retroscena interessante riguarda l’ex giocatore della Roma: sembra che desideri fare ritorno in Italia, e persino Spalletti gli avrebbe consigliato di tornare in Serie A.

Inizialmente, anche la Fiorentina era interessata al giocatore, ma ora è il Napoli che sta cercando di aggiudicarselo.

Manna lavora per portare Zaniolo in azzurro

Nicolò Zaniolo farà ritorno in estate al Galatasaray dopo un deludente prestito all’Aston Villa, che ha scelto di non esercitare il riscatto. Nel frattempo, il Napoli sembra interessato al suo futuro, considerando il suo desiderio di tornare in Italia per giocare.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna, che tra qualche mese assumerà ufficialmente il ruolo al Napoli, avrebbe già avviato contatti preliminari per portare Zaniolo alla corte azzurra.