Napoli, nel mirino un giovane argentino? Thiago Almada continua a mettersi in mostra

Il Napoli vuole subito ritornare in Champions League. Mentre gli azzurri hanno concluso uno delle stagioni più deludenti degli ultimi anni, gli scout azzurri sono già proiettati ai nuovi talenti da portare in Campania,

Sarà proprio in estate, infatti, che potrebbero cambiare alcune situazioni nella rosa azzurra. Non a caso, gli scout sono particolarmente attenti al mercato per cercare di accaparrarsi i talenti disponibili.

UN GIOVANE ARGENTINO PER RINFORZARE LA ROSA DI ANTONIO CONTE?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole accontentare la richieste di Antonio Conte per la squadra ma, allo stesso tempo, non perde di mira giovani calciatori che si stanno mettendo in mostra nel panorama internazionale.

Tra questi c’è anche Thiago Almada. Finito nel mirino della squadra azzurra già qualche mese fa, l’operazione non è mai andata a buon fine. Le sue prestazioni continuano a migliorare e non a caso è finito anche nel mirino di top club della Premier. La sua valutazione, al momento, sfiora i 30 milioni di euro.