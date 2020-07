Napoli, nell’affare Osimhen rientrerebbe anche Karnezis: il portiere avrebbe già firmato

Il calciomercato, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. La dirigenza partenopea, in queste ore, sta perfezionando la trattativa per il passaggio in azzurro di Victor Osimhen, con l’attaccante azzurro che potrebbe essere ufficializzato da un momento all’altro.

Secondo le ultime indiscrezioni, nella trattativa rientrerebbe anche Karnezis, con il portiere azzurro che avrebbe già firmato per tre anni con la società francese.

Proprio di Karnezis ha parlato Raffaele Auriemma. Ai microfoni di Radio Marte, il giornalista ha rivelato che “oggi l’agente del portiere greco ha ricevuto l’offerta ufficiale del Lille su un contratto triennale alle stesse cifre di quello che ha ora al Napoli“.

“Qui sta molto bene e avrebbe onorato il contratto fino alla fine anche senza giocare. Il greco accetterà il trasferimento unicamente perché l’offerta del Lille, a ormai 35 anni, è troppo vantaggiosa per non essere colta“.

Orestis Karnezis, quindi, lascerà Napoli dopo due anni e nove presenze con la maglia azzurra. La sua avventura non è stata molto esaltante essendo il terzo portiere, tuttavia, a Napoli ha trovato una piazza importante per la sua carriera non proprio al top.