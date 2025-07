Napoli, nell’attesa del secondo portiere ecco il terzo: sarà Ferrante

Il Napoli ha scelto quale sarà il terzo membro della classe portieri per la prossima stagione. Il prescelto sarebbe Mathias Ferrante della Nova Romentin, classe 2005 che presto firmerà il suo nuovo contratto e sostituirà Nikita Contini

Nuovo portiere per il Napoli

Il nuovo terzo portiere del Napoli sarà un giovane promettente, che arriverà direttamente dalla Serie D italiana. Si parla di Mathias Ferrante, che nella scorsa stagione ha disputato un totale di 39 partite tra Serie D, Coppa Serie D e Play Off. Un giovane promettentissimo, che arriva dalla Nova Romentin.

Il Napoli lo paghera circa 50mila euro, secondo indiscrezioni, e farà del classe 2006 il nuovo terzo portiere per sostituire Nikita Contini. L’ex terzo portiere partenopeo, infatti, è rimasto svincolato dopo l’ultima stagione e ora sta cercando squadra. L’italo-ucraino vorrebbe giocare titolare, cosa che probabilmente lo porterà in una squadra di Serie B o bassa classifica in Serie A.

Chi è Mathias Ferrante?

Mathias Ferrante nasce a Milano l’1 settembre 2006. Attualmente di proprietà della Nova Romentin, vicina a cederlo proprio al Napoli, ha debuttato tra i dilettanti proprio nella scorsa stagione dopo che era stato comunque aggregato in rosa nel campionato 2023-2024. Il giovane spicca per la sua altezza, 202 cm di portiere che fanno di lui uno dei prospetti più interessanti e da tenere d’occhio per quanto riguarda i pali azzurri per il futuro.