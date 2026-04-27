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Napoli, Neres vicino all’addio? Tutto dipende dal destino di Antonio Conte

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Sono mesi, ormai, che David Neres scende in campo sporadicamente, senza continuità. L’attaccante accende le partite, per poi, tornare nuovamente nell’oblio.

Certamente, gli infortuni hanno contribuito a determinare le sue assenze. Nelle menti dei più attenti, tuttavia, sorge spontanea una domanda: si tratta di un problema del giocatore o è il contesto calcistico che non gli consente che esprimersi pienamente?

La rivista “Il Mattino” , senza giri di parole, si è espressa sulla situazione; utilizzando le seguenti parole:” E di mercato anche? Non si esclude nulla. Molto passerà dall’allenatore che il prossimo anno sarà sulla panchina del Napoli, che potrà sfruttare al meglio le sue qualità o magari aprirgli la porta delle cessioni”.

“La sensazione è che Napoli abbia visto poco del vero David, capace di regalare un trofeo con una settimana a marcia alta”.

Sembra, dunque, che il destino del mister Antonio Conte potrebbe incrociarsi con quello dell’attaccante. A dir il vero, il giocatore ha sempre patito il peso degli infortuni. Questa è una realtà con cui il Napoli dovrà fare i conti. Nel caso in cui, Neres dovesse andare via; a prendere il suo posto sarebbe Antonio Vergara.

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