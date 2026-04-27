Napoli, Neres vicino all’addio? Tutto dipende dal destino di Antonio Conte

Sono mesi, ormai, che David Neres scende in campo sporadicamente, senza continuità. L’attaccante accende le partite, per poi, tornare nuovamente nell’oblio.

Certamente, gli infortuni hanno contribuito a determinare le sue assenze. Nelle menti dei più attenti, tuttavia, sorge spontanea una domanda: si tratta di un problema del giocatore o è il contesto calcistico che non gli consente che esprimersi pienamente?

La rivista “Il Mattino” , senza giri di parole, si è espressa sulla situazione; utilizzando le seguenti parole:” E di mercato anche? Non si esclude nulla. Molto passerà dall’allenatore che il prossimo anno sarà sulla panchina del Napoli, che potrà sfruttare al meglio le sue qualità o magari aprirgli la porta delle cessioni”.

“La sensazione è che Napoli abbia visto poco del vero David, capace di regalare un trofeo con una settimana a marcia alta”.

Sembra, dunque, che il destino del mister Antonio Conte potrebbe incrociarsi con quello dell’attaccante. A dir il vero, il giocatore ha sempre patito il peso degli infortuni. Questa è una realtà con cui il Napoli dovrà fare i conti. Nel caso in cui, Neres dovesse andare via; a prendere il suo posto sarebbe Antonio Vergara.