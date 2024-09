Napoli, Neres potrebbe diventare titolare: a rischio la posizione di Politano?

Nel corso di un intervento su Radio Punto Nuovo, Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione del Napoli, soffermandosi sull’assenza dalla Champions League, che potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico per la squadra guidata da Antonio Conte.

Una chance preziosa

Secondo Salvione, la mancata partecipazione alla massima competizione europea, che potrebbe sembrare un dispiacere, in realtà offre al Napoli una chance preziosa per lavorare con maggiore serenità in una fase di transizione. Al contrario di squadre come Juventus e Milan, che affrontano ancora diverse incertezze e hanno un calendario più fitto, Conte ha la possibilità di concentrarsi meglio sulla preparazione, anche grazie a una rosa ampia e di qualità. Le formazioni impegnate in Champions sono spesso messe a dura prova dalle numerose partite ravvicinate, e questo incide anche sui risultati in campionato. Il Napoli, invece, può affrontare gli scontri cruciali con una maggiore freschezza fisica e mentale.

Ottimo il mercato

Salvione ha poi lodato il mercato del club, evidenziando la caratura internazionale dei nuovi innesti. Ha sottolineato come Gilmour, che ha brillato al Brighton sotto la guida di De Zerbi, non sia una sorpresa, mentre giocatori come McTominay, Lukaku, Neres e Buongiorno siano tutti di altissimo livello. In particolare, Neres sembra pronto a prendersi un posto da titolare, soprattutto dopo aver contribuito con tre assist decisivi da subentrato. Conte, secondo Salvione, potrebbe puntare su un tridente d’attacco composto da Neres, Kvaratskhelia e Lukaku.

Un aspetto su cui il Napoli potrebbe dover ancora intervenire, tuttavia, riguarda un’alternativa valida a Lukaku. Salvione ha fatto notare che, sebbene Simeone e Raspadori siano giocatori di valore, nessuno dei due ha le caratteristiche fisiche e il peso specifico del centravanti belga.

Per quanto riguarda la questione del rinnovo di Kvaratskhelia, Salvione ha assicurato che i lavori per il prolungamento del contratto stanno procedendo senza intoppi. Le trattative si svolgono in un clima di serenità, e Kvara sembra aver ritrovato quella determinazione che lo aveva contraddistinto nella stagione dello Scudetto, se non addirittura migliorata, un chiaro segno dell’ottima gestione da parte di Conte.