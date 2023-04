Napoli, nessun riscatto per Ndombele: tornerà a Londra

Il Napoli ha deciso: Tanguy Ndombele tornerà a Londra e non sarà riscattato, così come spiegato dalla Gazzetta dello Sport

Dopo l’amara uscita dalla Champions League, il Napoli sta puntando l’attenzione sui propri giocatori per definire le situazioni contrattuali. Per Tanguy Ndombele, l’esperienza in azzurro sta per terminare poiché la società ha deciso di non riscattarlo. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato della sua edizione odierna.

Nessun riscatto: Ndombele torna a Londra

“Il Napoli ha già preso una decisione per il futuro del centrocampista francese che non verrà riscattato al termine della stagione e farà ritorno a Londra” scrive il noto quotidiano sportivo. Il francese, infatti, non ha pienamente convinto la dirigenza azzurra.

Il giocatore, qualche giorno fa, aveva parlato a So Foot sul suo futuro incerto: “Non so cosa accadrà, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito anche se a volte vedo che i calciatori vengono trattati più come merce che come persone”.

La sua esperienza al Napoli, dunque, si concluderà a giugno per poi continuare in Inghilterra.