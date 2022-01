Calciomercato Napoli, Neto possibile erede di Ospina

Con il probabile addio a fine stagione di David Ospina, il Napoli ha bisogno di un nuovo portiere. Il titolare sarà Alex Meret, anche perché per lui è stato fatto un investimento importante, non da poco, e Aurelio De Laurentiis vuole salvaguardarlo. C’è bisogno quindi di un secondo portiere.

Il candidato ideale potrebbe essere una vecchia conoscenza della serie A, in particolare della Juventus e della Fiorentina. Si tratta del brasiliano Neto, attualmente al Barcellona. Il club catalano necessita di vendere e quindi l’affare potrebbe andare in porto senza troppe difficoltà.

L’ex Juve attualmente fa da secondo al tedesco Marc-André ter Stegen e andrà in scadenza il prossimo anno, nel 2023. Il Barcellona quindi, per non perderlo a zero, potrebbe decidere di cederlo già la prossima estate, e recuperare qualcosa a livello economico.

Giuntoli potrebbe quindi cogliere questa occasione al volo, portando a Napoli un portiere di tutto rispetto che non faccia rimpiangere Meret, nel caso in cui l’ex Spal non sia disponibile per qualche partita.

Il Napoli, vista l’età e l’ingaggio di David Ospina, non sembra voler rinnovargli il contratto. Il portiere colombiano sembra destinato quindi ad una nuova avventura lontano da Napoli. La situazione è comunque ancora in evoluzione.