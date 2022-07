Napoli, Neto sempre più vicino? Le richieste

Il Napoli, tra partenze e polemiche per la gestione del club da parte di Aurelio De Laurentiis, continua spedito nella sua campagna di calciomercato estivo in vista dell’inizio del campionato. In queste ore, dalla Spagna è arrivata una conferma importante su Norberto Neto.

Il portiere sempre più vicino agli azzurri

Stando alle dichiarazioni di Sport, pare che il portiere brasiliano abbia scelto il Napoli come prossima avventura. L’ex Juve vuole lasciare il Barcellona entro il fine settimana per fare ritorno in Italia.

La trattativa può chiudersi già in settimana e i blaugrana lo lascerebbero andare anche via gratis qualora il portiere decidesse di accettare di perdere quei soldi che avrebbe dovuto pattuire secondo il suo contratto, e abbassarsi lo stipendio.