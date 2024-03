Napoli, Ngonge salta la Juve: i tempi di recupero

Da quando mister Calzona è alla guida del Napoli, Ngonge è stato assente in campo per quattro partite a causa di un infortunio molto serio. L’ex giocatore del Verona è stato prima fermato da un problema al ginocchio e successivamente da uno muscolare.

Nella giornata del 29 febbraio ha svolto un allenamento personalizzato in palestra, infatti, salterà con certezza la gara contro la Juve. Tuttavia, dovrebbe tornare a disposizione venerdì prossimo per la partita contro il Torino, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calzona non ha ancora visto in campo Ngonge

Finora, il nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona, non ha avuto l’opportunità di vedere in azione il nuovo acquisto azzurro Cyril Ngonge. Ngonge è stato fermo in campo dopo l’ultima partita di Walter Mazzarri in panchina, ovvero il Napoli-Genoa, durante il quale ha segnato un gol al 90º minuto che ha garantito al Napoli un pareggio.