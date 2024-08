Napoli, Ngonge vuole giocare di più: già bocciato l’acquisto voluto da De Laurentiis?

Il ritiro a Dimaro è servito al nuovo allenatore, Antonio Conte, per capire il livello della squadra e su quali calciatori puntare in vista della nuova stagione. I test sono continuati anche a Castel di Sangro e le valutazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, con molti calciatori che potrebbero lasciare la città partenopea con nuove destinazioni.

I primi che hanno optato per l’addio sono stati i vari calciatori in prestito: Gollini, Traorè e Dendoncker. Conte ha infatti deciso di ripartire da altri giocatori e questi non sono rientrati nei parametri dell’allenatore. Già decisi, invece, gli addii di Zielinski e Diego Demme.

A Dimaro sono iniziati i primi tagli, con Jesper Lindstrom e Leo Ostigard che hanno deciso di lasciare il Napoli di comune accordo con la società ed il mister, il quale, probabilmente, non è rimasto molto colpito da loro. Molti altri sono i calciatori che Conte non riterrebbe all’altezza dei titolari e tra questi ci sarebbe anche Ngonge. Arrivato lo scorso gennaio per 20 milioni di euro, è stata una scelta diretta di Aurelio De Laurentiis: “: “Io non ho fatto scelte dirette, l’unica scelta diretta è Ngonge, ho detto: voglio quel ragazzo”

Stessa decisione per Folorunsho, il quale è ora fuori squadra con Mario Rui e Victor Osimhen. Questi quattro calciatori sono destinati all’addio, queste sono le prime decisioni di Conte dopo quasi due mesi dal suo annuncio.

GIA’ BOCCIATO L’ACQUISTO SCELTO DA AURELIO DE LAURENTIIS? NGONGE VERSO L’ADDIO, IL FACCIA A FACCIA CON CONTE CONFERMA LA POSSIBILE PARTENZA

Nelle scorse ore, al Grand Hotel Parker’s, Antonio Conte ha ioncontrato due calciatori azzurri: Neres e Ngonge. Quest’ultimo, in particolare, preferirebbe avere più spazio, cosa al momento non possibile soprattutto con l’arrivo di Neres. L’unico modo per l’ex Verona di avere più spazio, quindi, sarebbe quello di trovare una nuova squadra pronto ad ingaggiarlo, con Lazio e Bologna molto interessate.