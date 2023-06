Napoli, Nico Gonzalez come erede di Lozano?

Il Napoli sta lavorando duramente per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport ha analizzato le mosse del club azzurro, soprattutto quelle riferite a Hirving Lozano, il quale sembrerebbe a un passo dall’addio.

Si punta a Nico Gonzalez

Al club guidato da Aurelio De Laurentiis piacciono due giocatori della Fiorentina: Nico Gonzalez e Nikola Milenkovic. Quest’ultimo rappresenterebbe una valida alternativa all’addio di Kim mentre Gonzalez potrebbe essere l’erede di Lozano.

“Per il resto, il mercato comincia a tingersi di suggestioni viola legate a Italiano. Inevitabile, del resto: Nikola Milenkovic, 25 anni, sondato un anno fa prima di affondare su Kim, è un’idea che potrebbe prendere corpo dopo l’addio di Minjae proprio come quella di Nico Gonzalez, 25 anni, esterno d’attacco che con Lozano in scadenza nel 2024 può diventare una soluzione interessante per il tridente. Un’alternativa credibile ad Adama Traorè, 27 anni, parametro zero in uscita dal Wolverhampton che però ha mercato in tutti i campionati” scrive il noto quotidiano sportivo.