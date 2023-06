Napoli, niente da fare per Luis Enrique, Motta, Nagelsmann e Mancini

Nel corso della Domenica Sportiva, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato sulla situazione attuale del Napoli. Chi siederà sulla panchina il prossimo anno?

Resta l’opzione Italiano

“Per la panchina De Laurentiis sperava di ripartire da Luis Enrique, ma il tecnico spagnolo non ha creduto nel progetto partenopeo e con molto garbo ha rifiutato le offerte del Napoli. L’opzione B resta Italiano, ma bisogna andare con i piedi di piombo per non urtare Commisso, amico di De Laurentiis in Lega Calcio” ha esordito Venerato.

“Bisognerà aspettare la finale di Praga per capire se Italiano se la sentirà di puntare su questa grande scommessa. Sono ufficialmente sfumate le opzioni che portano Thiago Motta, che non se l’è sentita di accettare questa sfida partenopea, Nagelsmann, che ha detto sì al PSG superando Luis Enrique, Mourinho e Zidane, e Mancini, che vuole rispettare il contratto e il vincolo con la Federazione e quindi resterà sulla panchina della Nazionale” ha concluso il giornalista.