Napoli: niente da fare per Navas, resta al PSG

Finalmente ci sono notizie certe dal fronte parigino per Keylor Navas. Il portiere del Paris Saint Germain, infatti, ha fatto sapere attraverso i suoi canali social che ha intenzione di restare a Parigi.

Il Napoli aveva puntato gli occhi su di lui in questa sessione di mercato ma la situazione non si era mai sbloccata. Navas, infatti, non aveva intenzione di rinunciare alla propria buonuscita che il PSG non aveva intenzione di corrispondere.

Il portiere, alla chiusura del mercato, ha dichiarato:”É arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, che scommettono su di te. È anche il momento di informarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando il più possibile la squadra, senza arrendermi e, come al solito, dando il massimo ogni giorno”.