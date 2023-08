Napoli, niente investimenti folli per il mercato: solo i soldi di Kim

Secondo la Gazzetta dello sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato soltanto a spendere i soldi ricavati dalla cessione di Kim Min Jae

Pochi acquisti, ma ponderati. Il Napoli di quest’anno non ha fatto troppi movimenti sul mercato, ma comunque si è difeso bene nel selezionare quali giocatori prendere. Sono arrivati Jens Cajuste e Natan, con l’approdo anche di Walid Cheddira ed Elia Caprile. Questi due ultimi sono stati girati in prestito, facendo sì che i partenopei abbiano preso solo due giocatori per l’immediato.

Secondo quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei avrebbero acquistato i giocatori tenendo fede ad una sola richiesta: spendere solamente i soldi ricavati dalla cessioni di Kim Min Jae. Il coreano è stato ceduto al Bayern Monaco a seguito del pagamenti della clausola, finanziando così i colpi in entrata.

Cosa ha detto la Gazzetta dello sport sulla questione?

Sulle pagine della rosea si legge: “L’eccezione Kim Min-jae è quella che conferma la regola: senza la clausola che ha permesso al difensore di andare al Bayern Monaco, il coreano non sarebbe mai venuto a giocare al Napoli un anno fa In una sola stagione il club lo ha venduto al triplo di quanto l’ha comprato e finora di fatto – a prescindere da come saranno contabilizzate le operazioni – gli azzurri stanno reinvestendo solo soldi guadagnati realmente in plusvalenza su questa operazione, senza attingere al tesoretto maturato coi maggiori introiti che arrivano da scudetto e Champions League”. Ci si aspetta dunque che i soldi futuri vengano reinvestiti per altre situazioni, con il progetto Napoli che sembra crescere sempre più.