Napoli, niente riscatto per Elmas: ecco i motivi

Il futuro di Eljif Elmas sembra ormai lontano da Napoli. Dopo mesi di dubbi e valutazioni, il club azzurro avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista macedone, pronto quindi a separarsi nuovamente dalla squadra partenopea al termine della stagione. A riportarlo è stato Fabrizio Romano, che ha parlato di una separazione ormai imminente

La situazione

Non si tratta di una scelta legata alle qualità del giocatore. Elmas, infatti, continua ad essere apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco. Il problema principale sarebbe di natura economica. Il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe intenzionato a investire una cifra importante per confermare il giocatore a titolo definitivo, soprattutto in vista di un’estate che potrebbe portare diversi cambiamenti all’interno della rosa.

La società starebbe già valutando altri profili sui quali puntare per il futuro, cercando calciatori più adatti al nuovo progetto tecnico. Solo un eventuale cambio di allenatore potrebbe modificare gli scenari e riaprire il discorso legato a Elmas, ma al momento questa possibilità appare piuttosto distante.

Elmas ai saluti

Nonostante l’addio sembri ormai vicino, il legame tra Elmas e l’ambiente napoletano resterà comunque forte. Il centrocampista macedone è stato uno dei protagonisti dello storico scudetto conquistato dal Napoli, contribuendo con prestazioni importanti e con un atteggiamento sempre positivo all’interno dello spogliatoio. La sua capacità di adattarsi a diverse situazioni tattiche lo ha reso una pedina preziosa per gli allenatori che si sono alternati negli ultimi anni. Adesso per lui potrebbe aprirsi una nuova esperienza lontano dall’Italia, con diversi club europei che starebbero osservando con attenzione la sua situazione in vista della prossima sessione di mercato.