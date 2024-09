Napoli, niente Tchatchoua per gennaio: Conte cerca profili con maggiore esperienza internazionale

Nonostante le voci di mercato che avevano accostato Jackson Tchatchoua, esterno dell’Hellas Verona, al Napoli, il club partenopeo non sembra intenzionato a investire sul giocatore nella prossima finestra di mercato. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato per RAI Sport, l’esterno belga non rientra nei piani di Antonio Conte.

“Secche smentite sull’arrivo dello scaligero a gennaio”, ha confermato il noto giornalista, evidenziando come la società abbia preso una direzione completamente diversa.

Non adatto al gioco di Conte

Secondo Venerato, Tchatchoua non è ritenuto adatto al tipo di calcio che Antonio Conte intende sviluppare a Napoli, sia per le sue caratteristiche tecniche che per il curriculum, considerato non abbastanza solido per soddisfare le aspettative del tecnico salentino.

Nonostante i rumors persistenti, l’esterno del Verona non ha mai veramente convinto Conte, che sta puntando su giocatori con profili più esperti e con una maggiore attitudine internazionale.

L’attenzione del Napoli, dunque, si sposterà su altri obiettivi. Come anticipato da Venerato, a gennaio la dirigenza partenopea cercherà un esterno destro con esperienza internazionale, un rinforzo capace di portare qualità e solidità alla squadra in vista della seconda parte della stagione.