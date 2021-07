Napoli, Nikita Contini preferirebbe andare via in prestito: vorrebbe giocare di più

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nei scorsi giorni, è stato chiaro e sicuramente non arriveranno grandi calciatori per rinforzare la squadra.

La mancata qualificazione in Champions League, infatti, impedisce grossi esborsi economici con la società quasi costretta a fare cassa.

Alcuni calciatori, inoltre, preferirebbero andare via per giocare o comunque trovare opportunità migliori rispetto a Napoli, anche economicamente.

Chi potrebbe andar via nelle prossime settimane è Nikita Contini. Il terzo portiere non ha ricevuto garanzie dalla società la quale gli aveva già promesso qualche minuto durante la passata stagione.

Il portiere 25enne preferirebbe andare via in prestito per giocare e poi ritornare con una maggiore esperienza. Il Napoli non si opporrà a tale decisione ma dovrà in ogni caso trovare un altro portiere disposto a ricoprire il ruolo di terzo.