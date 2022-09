Napoli, no a folli spese: Giuntoli ha risparmiato 20 milioni di euro per Kvaratskhelia

Cristiano Giuntoli, un nome una garanzia. Il ds del Napoli ha reso felici i tifosi del club azzurro con delle mosse di mercato davvero sorprendenti. L’edizione odierna di TuttoSport sottolinea come non sia un caso che a siglare la vittoria contro lo Spezia sia stato Giacomo Raspadori. Vediamo perché.

No a spese folli

Il direttore sportivo del club azzurro ha detto no alle spese folli e infatti quest’annata di calciomercato è stata segnata dal risparmio. Un risparmio, però, che ha permesso di portare in squadra dei giovani gioiellini con tutte le carte in regola per diventare dei grandi del calcio. Giacomo Raspadori, ad esempio, 22 anni e campione d’Europa, ingaggiato il 20 agosto dal Sassuolo con la formula del prestito oneroso per 5 milioni di euro, obbligo di riscatto a 25 milioni, oltre ad altri 5 milioni legati al rendimento del calciatore e della squadra.

E non è tutto perché Giuntoli si è davvero superato con l’operazione Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, georgiano e pagato 10 milioni di euro, contratto di 5 anni, ingaggio netto a stagione di 1,2 milioni di euro (1,7 lordi). Di lui si parla già benissimo al punto da essere soprannominato Kvaradona dal profilo ufficiale Twitter dell’Uefa. In Serie A 4 gol su 5 partite e in Champions League: non male per un giovane come lui.

Queste sono due dimostrazioni che un altro calcio è possibile. Giuntoli ha saputo attendere il momento giusto, non si è lasciato trascinare dalla foga del momento. Bisogna avere le giuste carte in regole e gli uomini sul campo anche nei campionati minori. Per cedere Kvaratskhelia, il Rubin voleva 30 milioni; Giuntoli ha saputo attendere e fatto risparmiare al Napoli almeno 20 milioni.