Napoli, un attaccante è sempre più vicino all’addio definitivo: le cifre dell’affare

Il Galatasaray ha deciso di scommettere tutto su Noa Lang. Stando a quanto trapelato, recentemente il club turco ha preso un’importante decisione sul destino dell’attaccante, in prestito dal Napoli.

Secondo il giornale sportivo “Voetbal Primeur”, la dirigenza della squadra ha deciso di riscattare il calciatore olandese, una volta terminata la stagione. Il giocatore, classe 1999, giunto dalla città partenopea all’inizio di Gennaio, in men che non si dica è riuscito a farsi spazio nella rosa giallo-rossa; conquistando i cuori dei tifosi e dei tecnici sportivi.

Il trasferimento è avvenuto con un prestito di circa 2 milioni di euro e con un’opzione di riscatto che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Contro le aspettative di molti, il Galatasaray sembra intenzionato ad acquistare l’attaccante esterno.

Noa Lang sin ha subito si è mostrato entusiasta verso l’ambiente turco. In diverse occasioni, ha sottolineato quanto la vicinanza dei tifosi e la città di Istanbul gli riscaldino il cuore.

Non resta, dunque, che aspettare i risvolti contrattuali della vicenda. Se effettivamente il club di Süper Lig andrà avanti, esercitando il diritto di opzione, si apriranno le trattative con il Napoli, per fissare i termini dell’acquisto.