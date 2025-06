Napoli, Noa Lang è il terzo acquisto dopo Marianucci e De Bruyne: le cifre del trasferimento

Dopo che la trattativa si era arenata nelle scorse finestre di mercato, il Napoli è tornato alla carica per Noa Lang. Il classe 99 della nazionale olandese e del PSV Eindhoven è vicino a firmare un contratto con i partenopei e a salutare l’Eredivisie.

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, annuncia: “Il Napoli incontrerà il PSV Eindhoven questa settimana con un contatto diretto previsto tra le 24 e le 48 ore per discutere le condizioni dell’accordo con Noa Lang. È nella rosa dei candidati per il ruolo di ala insieme a Dan Ndoye (condizioni personali concordate, ma non ancora tra i due club) e Jadon Sancho. Grealish, non presente nell’elenco”.

NOA LANG ALLA SSC NAPOLI, AFFARE IN DIRITTURA D’ARRIVO: LE CIFRE PER IL TRASFERIMENTO DELL’ATTACCANTE IN CAMPANIA

E dire che il Napoli ci aveva già provato e riprovato per Lang nell’ultimo anno e finalmente sembra sia arrivata la fumata bianca. Per Noa Lang sarebbe pronto un contratto di circa cinque anni, fino al 2031, con uno stipendio di 2.5 milioni di euro annui.

La chiusura sembra vicinissima e il contratto potrebbe essere firmato già nei prossimi giorni, con gli olandesi che dovrebbero ricevere una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il classe 99 sarà, dunque, il nuovo esterno sinistro di questo secondo Napoli targato Antonio Conte.