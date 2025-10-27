Napoli, Noa Lang potrebbe ancora partire dalla panchina: Elmas in pole per la partita col Lecce?

Non è stato l’avvio di stagione che Noa Lang si aspettava. L’esterno offensivo olandese, arrivato al Napoli tra grandi aspettative, sta vivendo settimane complicate. Antonio Conte, infatti, gli sta concedendo meno spazio del previsto, preferendo spesso soluzioni più equilibrate sul piano tattico.

Contro il Lecce, nella sfida di martedì, la situazione potrebbe ripetersi. Secondo le ultime indiscrezioni, Conte sarebbe orientato a confermare Elmas dal primo minuto, puntando sulla maggiore copertura che il macedone garantisce in fase difensiva. Una scelta che testimonia quanto l’allenatore pretenda disciplina e sacrificio da chi gioca sugli esterni nel suo sistema di gioco.

Lang, dal canto suo, continua a lavorare con impegno e a mostrare segnali di crescita negli allenamenti. Il talento non manca, ma serve una scossa mentale per conquistare definitivamente la fiducia dell’allenatore. L’olandese sa di dover sfruttare al meglio ogni minuto a disposizione, anche entrando a partita in corso.

Il Napoli crede ancora nel suo potenziale e Conte è pronto a dargli spazio appena dimostrerà di poter garantire equilibrio oltre alla qualità offensiva. L’impressione è che il riscatto di Noa Lang sia solo questione di tempo: una scintilla, una partita giusta, e il suo talento potrebbe finalmente esplodere anche in azzurro.