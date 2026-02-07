Napoli, forte tensione tra Noa Lang e Antonio Conte

Noa Lang, dopo solo sei mesi dal suo arrivo, ha già lasciato il Napoli. L’attaccante durante la prima parte del campionato ha giocato poco e con grande discontinuità. Ora, indossa la maglia del Galatasaray.

Stando a quanto trapelato, il calciatore, acquisito dalla squadra turca in prestito e con diritto di riscatto, non è mai entrato nelle grazie del mister Antonio Conte.

Sulla questione, rimbombano le parole di Fabrizio Romano:” A fine dicembre, qui sul canale, vi dicevo: “Occhio, perché Noa Lang può partire, può andare in Turchia”. Lang rispose con una storia su Instagram e in tanti dissero: “Sta smentendo, vuole restare al Napoli”.

La realtà è che tra Noa Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato… Ricorderete quel periodo di crisi del Napoli dopo la trasferta di Bologna, a novembre, con la sosta per le nazionali. In quel momento c’è stata alta tensione tra Noa Lang e Antonio Conte, e ve lo raccontavo anche qui”.

Ha aggiunto poi:” Ci sono stati episodi piuttosto tesi e ripetuti e da lì il rapporto si è rotto. Con Antonio Conte bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono all’allenatore, allo staff, comportamenti in linea con come lui intende la squadra. Il Napoli ha capito che in inverno si sarebbe andati verso una ‘separazione’ a prescindere dall’investimento fatto in estate, ed è così che è nato l’addio di Noa Lang ed il passaggio al Galatasaray. E’ un discorso che parte da novembre e che va oltre l’aspetto tecnico“.