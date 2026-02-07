sabato, Febbraio 7, 2026
HomeSportCalcioNapoli, forte tensione tra Noa Lang e Antonio Conte
CalcioSerie ACalciomercato

Napoli, forte tensione tra Noa Lang e Antonio Conte

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte Flickr

Noa Lang, dopo solo sei mesi dal suo arrivo, ha già lasciato il Napoli. L’attaccante durante la prima parte del campionato ha giocato poco e con grande discontinuità. Ora, indossa la maglia del Galatasaray.

Stando a quanto trapelato, il calciatore, acquisito dalla squadra turca in prestito e con diritto di riscatto, non è mai entrato nelle grazie del mister Antonio Conte.

Sulla questione, rimbombano le parole di Fabrizio Romano:” A fine dicembre, qui sul canale, vi dicevo: “Occhio, perché Noa Lang può partire, può andare in Turchia”. Lang rispose con una storia su Instagram e in tanti dissero: “Sta smentendo, vuole restare al Napoli”. 

La realtà è che tra Noa Lang e Antonio Conte il feeling non è mai scattato… Ricorderete quel periodo di crisi del Napoli dopo la trasferta di Bologna, a novembre, con la sosta per le nazionali. In quel momento c’è stata alta tensione tra Noa Lang e Antonio Conte, e ve lo raccontavo anche qui”.

Ha aggiunto poi:” Ci sono stati episodi piuttosto tesi e ripetuti e da lì il rapporto si è rotto. Con Antonio Conte bisogna mantenere sempre un atteggiamento consono all’allenatore, allo staff, comportamenti in linea con come lui intende la squadra. Il Napoli ha capito che in inverno si sarebbe andati verso una ‘separazione’ a prescindere dall’investimento fatto in estate, ed è così che è nato l’addio di Noa Lang ed il passaggio al Galatasaray. E’ un discorso che parte da novembre e che va oltre l’aspetto tecnico.

Articolo precedente
Disse ‘no’ al Bayern Monaco e ci provò il Napoli, cosa sta succedendo ad uno dei migliori ex difensori del campionato italiano?
Articolo successivo
Napoli, la scorsa estate sono arrivati 30 milioni di euro per uno dei pupilli di Conte: 12 milioni al calciatore
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode