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Napoli, nodo futuro: Maresca come possibile post Conte e il ringiovanimento della rosa

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il futuro del Napoli torna al centro del dibattito, tra possibili cambiamenti in panchina e strategie di mercato da rivedere. L’idea che emerge è quella di una squadra che deve aprire un nuovo ciclo, puntando su basi più sostenibili e su una rosa più giovane rispetto a quella attuale

Nuove strategie

Uno dei nodi principali riguarda proprio l’età media del gruppo, ritenuta troppo alta per garantire continuità nel tempo. Per questo motivo, si fa strada la necessità di ridurre il monte ingaggi e investire su profili emergenti, capaci di crescere e aumentare il proprio valore stagione dopo stagione. Anche dal punto di vista economico, la situazione impone attenzione: i ricavi provenienti dalla Champions League, stimati intorno ai 60 milioni, sarebbero in gran parte già destinati a operazioni in corso, limitando il margine per nuovi acquisti.

In questo contesto, prende quota l’ipotesi di affidare la panchina a un allenatore giovane, con idee moderne e un approccio dinamico al gioco. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Enzo Maresca, considerato un profilo interessante per avviare un progetto diverso, più in linea con le esigenze attuali del club.

Come cambierebbe il Napoli

Dal punto di vista tattico, l’eventuale arrivo di Maresca potrebbe portare a cambiamenti significativi. Le sue squadre si basano spesso su un possesso palla ragionato e su una costruzione dal basso molto organizzata. Non è escluso il passaggio a un sistema come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, con centrocampisti tecnici chiamati a gestire il ritmo e difensori più coinvolti nella fase di impostazione. Gli esterni offensivi diventerebbero fondamentali per allargare il gioco, mentre la punta centrale sarebbe chiamata non solo a finalizzare, ma anche a partecipare alla manovra.

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