Napoli, nodo Zielinski: rinnovo o addio? ADL vorrebbe 35 milioni nonostante il contratto in scadenza

Dopo la conclusione del campionato, vinto in grande stile, il Napoli si appresta a rinforzare la sua squadra per il prossimo anno. La società partenopea farà una piccola rivoluzione, lasceranno Napoli sicuramente Spalletti e Giuntoli e non sarà facile sostituire queste due grandi personalità. La fortuna di questa splendida rosa vincitrice dello scudetto è partita da loro due. Ma anche la rosa azzurra avrà dei cambiamenti.

Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Napoli. In difesa Berezynski non ha convinto la società mentre in attacco partirà sicuramente Lozano. Il centrocampo sarà il reparto che avrà probabilmente più volti nuovi. Ndombelè non verrà riscattato e Demme è dato già per partente. Infine il dubbio più grande riguarda Piotr Zielinski.

Aurelio De Laurentiis, infatti, ha già informato il calciatore che l’ingaggio attualmente percepito non è più sostenibile, anche perché il prossimo anno il centrocampista compirà 30 anni. Difficilmente si troverà un accordo, con il presidente che vorrebbe dimezzare il suo attuale ingaggio. La scelta sarà o di accettare il nuovo contratto o di andare via. La richiesta è importante e si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, ovvero quasi il doppio dell’offerta della Lazio di Maurizio Sarri.