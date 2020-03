Napoli, nome nuovo per il post Koulibaly: si pensa a Koch del Friburgo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto trapelare un nome nuovo riguardo al calciomercato del Napoli. Si tratta di Robin Koch, difensore centrale del Friburgo. Secondo l’ipotesi del quotidiano sportivo, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli gli si sarebbe interessato per sostituire Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese infatti, se dovesse arrivare qualche super offerta durante il calciomercato estivo, non sarebbe trattenuto a tutti i costi dalla dirigenza azzurra. Aurelio De Laurentiis coglierebbe l’occasione per far cassa e per liberarsi di un ingaggio importante. Ecco allora che il giovane Koch del Friburgo verrebbe acquistato per sostituirlo.

Il difensore tedesco ha dalla sua l’aspetto anagrafico. Classe ’96, già nel giro della nazionale tedesca, Koch presenta grandi margini di crescita ed allo stesso tempo un grande presente. Nella stagione in corso, prima ovviamente dell’interruzione della Bundesliga causa Covid-19, l’obiettivo del Napoli ha collezionato con la maglia del Friburgo 26 presenze condite da 2 gol.

Già ottima continuità quindi per il difensore che, all’ombra del Vesuvio, potrebbe completare il reparto difensivo con Manolas, Maksimovic e Rrahmani. Robin Koch ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è valutato intorno ai 15 milioni.

Il Napoli, tramite il suo diesse Giuntoli, non vorrebbe superare quota 10 milioni. Ballano quindi qualche milione tra valutazione e offerta, eppure c’è la convinzione che gli azzurri possano accelerare da un momento all’altro.