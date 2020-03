Napoli, nome nuovo per la difesa: Gattuso vuole Barisic dal Rangers

Il Corriere dello Sport ha riportato questa mattina un nome nuovo per la prossima stagione che sarebbe una specifica richiesta di Gennaro Gattuso. Si tratta di Barasic, terzino sinistro del Rangers Glasgow, squadra scozzese. Il 27enne croato piace tantissimo all’allenatore calabrese che aveva già fatto il suo nome nella sessione invernale di mercato.

A gennaio poi non si fece più nulla a causa della permanenza in quel di Napoli di Ghoulam e Hysaj e quindi per l’assenza di slot disponibili per il ruolo di terzino. L’acquisto di un terzino mancino per la prossima stagione però al momento appare necessario. Faouzi Ghoulam, pur essendo completamente ristabilito sulla carta, non ha disputato neanche un minuto dal suo rientro.

Quando Mario Rui rifiata, Gattuso sceglie di adattare Hysaj a sinistra per sostituire il portoghese. Faouzi Ghoulam quindi diviene nuovamente un caso ed appare sempre più evidente come il Napoli non possa più continuare a puntare su di lui. Con ogni probabilità quella attuale sarà infatti l’ultima stagione azzurra del terzino algerino.

Ovviamente mancano ancora parecchie gare alla conclusione della stagione calcistica, eppure per Faouzi Ghoulam si vedono poche, pochissime chances di reinserimento nel progetto tecnico azzurro. Il Napoli sembra essersi ormai convinto di aver perso il proprio terzino sinistro e si sta quindi muovendo in anticipo alla ricerca del suo sostituto.