Napoli, nome nuovo per la difesa: idea Marc Cucurella del Barcellona

Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale online Goal.com starebbe circolando nelle ultime ore un nome nuovo per il mercato del Napoli. Si tratta di Marc Cuccurella, terzino sinistro iberico. Il calciatore spagnolo è attualmente in forza al Getafe, dove si sta mettendo in mostra per le sue ottime doti.

Il cartellino del calciatore appartiene però al Barcellona che lo ha dato via in prestito. Sul terzino classe ’98 vi è inoltre una clausola molto invitante di 25 milioni di euro. Tale clausola permetterebbe quindi al Napoli di evitare la trattativa con la società catalana, andando a parlare direttamente con il calciatore.

Quello di Marc Cuccurella è un nome molto interessante poiché potrebbe essere un acquisto di spessore per il presente ma anche per il futuro. Il Napoli comunque ha sicuramente bisogno di un giocatore in quella porzione di campo. Lì infatti Faouzi Ghoulam continua a non assicurare continuità e sarà con ogni probabilità ceduto in estate.

Lo slot del terzino sinistro rimarrà quindi occupato dal solo Mario Rui. Ovvio però che tale situazione non può andare avanti poiché anche Hysaj dirà quasi sicuramente addio al Napoli a fine stagione. Il ruolo del terzino sinistro va colmato assolutamente ed il Napoli si sta muovendo da tempo in questo senso.