Napoli, nome nuovo per la difesa: piace Bastoni dallo Spezia

Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Oggetto delle sue parole è stato soprattutto l’imminente mercato di riparazione, che vedrà il Napoli intento ad acquistare un terzino sinistro.

A tale proposito, secondo quanto riferito dal giornalista, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe segnato un nome nuovo tra i suoi obiettivi di mercato. Si tratta di Simone Bastoni, terzino sinistro dello Spezia. Ecco le sue parole a riguardo.

“Terzino? C’è un nome nuovo, è Bastoni dello Spezia, un esterno che può essere utile perché è in crescita. L’unico problema è legato al mercato dello Spezia, che non può fare operazioni dopo la decisione della Fifa. Se il blocco diventerà sanzione, allora lo Spezia può pensare di cederlo. Si tratta di un ragazzo giovane e umile destinato a grandi palcoscenici”.

Un nome nuovo, legato indissolubilmente però alla situazione di mercato in casa Spezia. Con le trattative bloccate infatti, il club ligure non potrà operare sul mercato, né in entrata né tantomeno in uscita.

Nel caso di sblocco, ecco che il Napoli potrebbe buttarsi a capofitto. L’affare è stato fiutato: Bastoni rappresenta un ottimo colpo low cost, sia perché è in netta fase di crescita, sia perché conosce benissimo la Serie A.