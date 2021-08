Napoli, nome nuovo per la difesa: piace Estupinan del Villareal

In casa Napoli si continua a cercare senza sosta un terzino sinistro per rinforzare il reparto difensivo della rosa. In cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli vi è sempre Emerson Palmieri, per il quale però la trattativa non sembra sbloccarsi.

Ecco allora che intanto spuntano le alternative al terzino italo brasiliano del Chelsea. In particolare nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, la dirigenza azzurra avrebbe messo gli occhi su Pervis Estupinan del Villarreal.

Classe ’98, il ragazzo ecuadoriano è reduce da una super Coppa America con la propria nazionale. Le sue prestazioni nel suddetto palcoscenico internazionale hanno fatto sì che venisse anche scelto tra i miglior 11 giocatori della competizione.

Insomma, si tratta di un giovane dal grande potenziale ma che ha già espresso molta qualità e quantità nel presente. Il Napoli ha già sondato il terreno con il Villareal. Con il club spagnolo si discute di un prestito oneroso di 1 o 2 milioni di euro con eventuale diritto di riscatto.

La soluzione in prestito sembra l’ideale per entrambi i club: da un lato il Villareal è costretto a cedere il proprio calciatore poiché nello stesso ruolo in rosa ha già Alberto Moreno e Alfonso Pedraza; dall’altro lato vi è il Napoli che si garantirebbe un ottimo prospetto senza dover pagare cifre non alla portata delle proprie finanze.